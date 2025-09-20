Village de la mobilité à Vire Normandie Vire Normandie

Place du 6 Juin 1944 Vire Normandie Calvados

A l’occasion de la semaine de la mobilité, un village de la mobilité aura lieu à Vire 10h parcours à vélo sur le cycle de l’eau de la Vire, l’usine du moulin neuf et un passage par un réservoir. 14h 18h stands info et animations

A l’occasion de la semaine de la mobilité, un village de la mobilité aura lieu à Vire (Place du 6 juin) 10h parcours à vélo sur le cycle de l’eau de la Vire, l’usine du moulin neuf et un passage par un réservoir. Durée 2h environ, vélo électrique conseillé. inscription obligatoire. 14h 18h stands info et animations.

Journée découverte de la ligne TIVA urbain, profitez de la gratuité de la ligne urbaine toute la journée. .

Place du 6 Juin 1944 Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 66 55

English : Village de la mobilité à Vire Normandie

As part of Mobility Week, a Mobility Village will be held in Vire: 10 a.m. bike tour of the Vire water cycle, the moulin neuf plant and a visit to a reservoir. 2pm 6pm info stands and activities

German : Village de la mobilité à Vire Normandie

Anlässlich der Mobilitätswoche findet in Vire ein Mobilitätsdorf statt: 10 Uhr Fahrradtour über den Wasserkreislauf der Vire, das Werk der Moulin neuf und eine Passage durch ein Reservoir. 14h 18h Infostände und Animationen

Italiano :

Nell’ambito della Settimana della Mobilità, a Vire si svolgerà un Villaggio della Mobilità: alle 10.00 giro in bicicletta sul ciclo dell’acqua di Vire, fabbrica del moulin neuf e visita a un bacino idrico. dalle 14.00 alle 18.00 stand informativi ed eventi

Espanol :

En el marco de la Semana de la Movilidad, se celebrará en Vire una Aldea de la Movilidad: a las 10.00 horas, paseo en bicicleta por el ciclo del agua de Vire, fábrica de moulin neuf y visita a un embalse. 14.00 h 18.00 h Puestos de información y actos

