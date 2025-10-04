Village de la sécurité routière Moulins
Village de la sécurité routière Moulins samedi 4 octobre 2025.
Village de la sécurité routière
pl du Mal de Lattre de Tassigny Moulins Allier
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Journée de sensibilisation à la sécurité routière.
pl du Mal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 30 00 prefecture@allier.gouv.fr
English :
Road safety awareness day.
German :
Tag zur Sensibilisierung für die Verkehrssicherheit.
Italiano :
Giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.
Espanol :
Jornada de sensibilización sobre seguridad vial.
