Village de la sécurité routière Moulins

pl du Mal de Lattre de Tassigny Moulins Allier

2025-10-04 10:00:00

2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Journée de sensibilisation à la sécurité routière.

pl du Mal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 30 00 prefecture@allier.gouv.fr

English :

Road safety awareness day.

German :

Tag zur Sensibilisierung für die Verkehrssicherheit.

Italiano :

Giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Espanol :

Jornada de sensibilización sobre seguridad vial.

