Village de l’alimentation Du champ à l’assiette Looberghe

Looberghe

Village de l’alimentation Du champ à l’assiette

Rue de la mairie Looberghe Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

La Communauté de Communes des Hauts de Flandre vous invite à découvrir le Village de l’Alimentation, un événement convivial et engagé autour du bien manger local, organisé dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial. Le Parc de la Mairie de Looberghe accueille producteurs, artisans et acteurs locaux de l’alimentation pour une soirée placée sous le signe de la proximité et du goût.

Du champ à l’assiette rencontrez ceux qui vous nourrissent !

C’est l’occasion unique de renouer avec les savoir-faire agricoles et culinaires du territoire, d’échanger directement avec les producteurs locaux et de (re)découvrir la richesse de notre alimentation de proximité.

Infos pratiques

Vendredi 29 mai 2026

17h à 21h

Parc de la Mairie — Looberghe

Entrée libre

Un projet qui fait sens pour notre territoire

Cet événement s’inscrit dans la démarche du Projet Alimentaire Territorial porté par la CCHF, en partenariat avec France Nation Verte, pour encourager une alimentation durable, locale et accessible à tous les habitants des Hauts de Flandre.

La Communauté de Communes des Hauts de Flandre vous invite à découvrir le Village de l’Alimentation, un événement convivial et engagé autour du bien manger local, organisé dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial. Le Parc de la Mairie de Looberghe accueille producteurs, artisans et acteurs locaux de l’alimentation pour une soirée placée sous le signe de la proximité et du goût.

Du champ à l’assiette rencontrez ceux qui vous nourrissent !

C’est l’occasion unique de renouer avec les savoir-faire agricoles et culinaires du territoire, d’échanger directement avec les producteurs locaux et de (re)découvrir la richesse de notre alimentation de proximité.

Infos pratiques

Vendredi 29 mai 2026

17h à 21h

Parc de la Mairie — Looberghe

Entrée libre

Un projet qui fait sens pour notre territoire

Cet événement s’inscrit dans la démarche du Projet Alimentaire Territorial porté par la CCHF, en partenariat avec France Nation Verte, pour encourager une alimentation durable, locale et accessible à tous les habitants des Hauts de Flandre. .

Rue de la mairie Looberghe 59630 Nord Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Communauté de Communes des Hauts de Flandre invites you to discover the Village de l’Alimentation, a friendly, committed event focusing on eating well locally, organized as part of the Projet Alimentaire Territorial. The Parc de la Mairie in Looberghe welcomes producers, craftsmen and local players in the food industry for an evening dedicated to proximity and taste.

From field to plate: meet the people who feed you!

It’s a unique opportunity to reconnect with the region’s agricultural and culinary know-how, talk directly to local producers and (re)discover the richness of our local food.

Practical info

Friday, May 29, 2026

5pm to 9pm

Parc de la Mairie ? Looberghe

Free admission

A project that makes sense for our region

This event is part of the Projet Alimentaire Territorial initiative led by the CCHF, in partnership with France Nation Verte, to encourage sustainable, local food that is accessible to all inhabitants of the Hauts de Flandre region.

L’événement Village de l’alimentation Du champ à l’assiette Looberghe a été mis à jour le 2026-05-09 par Terre de Flandre Tourisme