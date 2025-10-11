Village de l’anti-gaspi « adoptons es bonnes habitudes ! » Halle de la Linière Sautron

Village de l’anti-gaspi « adoptons es bonnes habitudes ! » Halle de la Linière Sautron samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Accès libre En famille, Adulte, Tout public

VILLAGE DE L’ANTI-GASPI Lutte contre le gaspillage alimentaire, réparation, compostage, seconde main, sobriété énergétique : d’astuces en expériences, vous éviterez les écueils de la surconsommation.Samedi 11 octobre, 14h-18h, sous la Halle de la Linière. Accès libre. • Zéro gaspillage alimentaire La Grande Table de l’Agglo de Nantes Métropole proposera des stands de sensibilisation pour produire local, acheter mieux, cuisiner plus, jeter moins avec des ateliers thématique, par exemple comment conserver et bien emballer ses aliments, un vélo mixeur anti-gâchis…Le Jardin Partagé en permaculture de l’Orée du Bourg proposera une visite du jardin sur la thématique du « jardin zéro gaspillage ».Sous la Halle, vous trouverez aussi la grainothèque et bouturothèque, services de la médiathèque ainsi qu’un stand de dons de plantes/boutures. Par ailleurs, la cuisine municipale présentera ses actions pour réduire le gaspillage alimentaire, de la préparation des repas à l’assiette des élèves. • Seconde main, réparation, réutilisation, que choisir ? Vélonomie d’Orvault tiendra un stand pour apprendre à réparer son vélo et proposera une bourse aux vélos.Le Tiers-Lieu Sautron présentera sa « Bricothèque », une plateforme de partage d’outils et ses ateliers “Je jette ou je répare ?”.SupporTerre sensibilisera au zéro déchet par des activités sur la thématique du sport (Capitaine Déchets, Deuxième manche) et installera une collecte de matériels et vêtements de sport pour leur recyclerie. • Eau, énergies, déchets, restons sobres ! Stand Compostri : comment valoriser ses déchets alimentaires avec un composteurSauterci vous guidera pour comprendre les enjeux de la sobriété énergétique.Par ailleurs, toute la semaine à la médiathèque, vous découvrirez comment sont valorisés les livres retirés des rayons.

Halle de la Linière Sautron 44880

https://sautron.fr/en/rb/315564/les-marches-2