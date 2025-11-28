Village de Noël 2025 Valence

Village de Noël 2025

Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence Drôme

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-28

2025-11-28

Sous les lumières scintillantes des boulevards, flânez entre les chalets où s’exposent douceurs et savoir-faire d’artisans passionnés.

Les parfums gourmands, les rires d’enfants et les mélodies de Noël composent une atmosphère féérique.

Boulevard Bancel et Maurice Clerc Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Under the twinkling lights of the boulevards, stroll between the chalets displaying the sweet treats and skills of passionate craftspeople.

Gourmet aromas, children?s laughter and Christmas melodies create a magical atmosphere.

German :

Schlendern Sie unter den funkelnden Lichtern der Boulevards zwischen den Hütten, in denen süße Leckereien und das Können leidenschaftlicher Kunsthandwerker angeboten werden.

Die Düfte, das Lachen der Kinder und die weihnachtlichen Melodien sorgen für eine märchenhafte Atmosphäre.

Italiano :

Sotto le luci scintillanti dei viali, passeggiate tra gli chalet che espongono i dolci e le abilità di appassionati artigiani.

Aromi gastronomici, risate di bambini e melodie natalizie creano un’atmosfera magica.

Espanol :

Bajo las luces parpadeantes de los bulevares, pasee entre los chalés que exhiben los dulces y las habilidades de apasionados artesanos.

Los aromas gastronómicos, las risas de los niños y las melodías navideñas crean una atmósfera mágica.

