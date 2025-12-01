Village de Noël: A la rencontre du Père Noël Valence
Village de Noël: A la rencontre du Père Noël Valence dimanche 14 décembre 2025.
Village de Noël: A la rencontre du Père Noël
Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20
Le Père Noël vous attend, tout de rouge vêtu, pour écouter vos vœux les plus chers…
.
Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Santa Claus is waiting for you, all dressed in red, to listen to your most heartfelt wishes?
German :
Der Weihnachtsmann wartet auf Sie, ganz in Rot gekleidet, um sich Ihre Wünsche anzuhören?
Italiano :
Babbo Natale vi aspetta, tutto vestito di rosso, per ascoltare i vostri desideri più sentiti?
Espanol :
¿Papá Noel te espera vestido de rojo para escuchar tus deseos más sinceros?
L’événement Village de Noël: A la rencontre du Père Noël Valence a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme