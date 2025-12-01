Village de Noël: A la rencontre du Père Noël Valence

Village de Noël: A la rencontre du Père Noël

Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20

Le Père Noël vous attend, tout de rouge vêtu, pour écouter vos vœux les plus chers…

Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Santa Claus is waiting for you, all dressed in red, to listen to your most heartfelt wishes?

German :

Der Weihnachtsmann wartet auf Sie, ganz in Rot gekleidet, um sich Ihre Wünsche anzuhören?

Italiano :

Babbo Natale vi aspetta, tutto vestito di rosso, per ascoltare i vostri desideri più sentiti?

Espanol :

¿Papá Noel te espera vestido de rojo para escuchar tus deseos más sinceros?

