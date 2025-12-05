Village de Noël à Lingolsheim Lingolsheim

Village de Noël à Lingolsheim

place de la Liberté Lingolsheim Bas-Rhin

Au mois de décembre, Lingolsheim revêt ses habits de lumière. Autour du Village de Noël (du 5 au 14 décembre), découvrez quantité d’animations, pour tous les publics contes, concerts, ateliers, danse…

Noël à Lingolsheim jusqu’au 21 décembre, dans toute la ville.

Programme complet https://www.lingolsheim.fr/wp-content/uploads/2025/11/brochure-noel-2025.pdf 0 .

