Village de Noël à Saint-Yzan-de-Soudiac

162 Avenue du Général de Gaulle Saint-Yzan-de-Soudiac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Ce 1er village de Noël vous invite à une belle soirée au rythme des fêtes. Retrouvez des idées cadeaux parmi les stands de créateurs, de décorations, d’artisans … Exposants, animations, buvette et restauration …

Sortez votre plus beau pull de Noël et participez au concours lancé pour l’occasion du plus beau pull de Noël et profitez d’un feu d’artifice tiré à 19h, offert par la municipalité. .

162 Avenue du Général de Gaulle Saint-Yzan-de-Soudiac 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 38 63 05 syscomite@gmail.com

English : Village de Noël à Saint-Yzan-de-Soudiac

L’événement Village de Noël à Saint-Yzan-de-Soudiac Saint-Yzan-de-Soudiac a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Latitude Nord Gironde