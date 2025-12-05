Village de Noël à Trélazé Trélazé

Village de Noël à Trélazé

Place Athibert 49800 Trélazé Trélazé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Le Village de Noël prend ses quartiers sur le Pôle culturel Hervé-Bazin le premier week-end de décembre.

C’est un temps fort pour marquer le lancement des illuminations de Noël et plus largement les fêtes de fin d’année sur Trélazé. .

Place Athibert 49800 Trélazé Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 74 74 contact@mairie-trelaze.fr

