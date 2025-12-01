Village de noël à Vire Normandie Rue Saulnerie Vire Normandie

Village de noël à Vire Normandie

Rue Saulnerie Parvis Notre Dame Vire Normandie Calvados

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 12:00:00

2025-12-20 2025-12-21

Venez profiter de l’ambiance de noël avec ce village qui sera situé sur le parvis de l’église Notre Dame avec ses activités proposées par Vire Avenir curling, jeux de palets, maquillage pour enfants, chalet gourmand, sculpteur de ballons et présence du père noël. Dimanche, mini ferme et poneys.

Rue Saulnerie Parvis Notre Dame Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 68 85 00

English : Village de noël à Vire Normandie

Come and enjoy the Christmas atmosphere in this village, located in front of Notre Dame church, with activities organized by Vire Avenir: curling, shuffleboard, face painting for children, gourmet chalet, balloon sculptor and Santa Claus. Sunday: mini farm and ponies.

