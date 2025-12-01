Village de Noël: Animations avec la Ferme de Zoé Valence

Village de Noël: Animations avec la Ferme de Zoé

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

2025-12-10

La Ferme de Zoé s’invite sur le village avec ses animaux douceur et rencontres comme à la campagne.

English :

La Ferme de Zoé (Zoé’s Farm) invites you into the village with its animals: gentle encounters just like in the countryside.

German :

Die Ferme de Zoé lädt sich mit ihren Tieren ins Dorf ein: Sanftmut und Begegnungen wie auf dem Land.

Italiano :

La Ferme de Zoé vi invita al villaggio con i suoi animali, dove potrete incontrare persone e godervi la campagna.

Espanol :

La Ferme de Zoé le invita al pueblo con sus animales, donde podrá conocer gente y disfrutar del campo.

