Village de Noël: Animations bois & glace La Récré enchantée Valence

Village de Noël: Animations bois & glace

La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-12-17

Chasse au trésor glacée ou atelier de créations en bois, pour un Noël entre nature et magie.

Proposé par Valence Romans Eau

La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

An icy treasure hunt or a woodworking workshop, for a Christmas of nature and magic.

Proposed by Valence Romans Eau

German :

Eisige Schatzsuche oder Workshop für Holzkreationen, für ein Weihnachtsfest zwischen Natur und Magie.

Angeboten von Valence Romans Eau

Italiano :

Una caccia al tesoro ghiacciata o un laboratorio di falegnameria, per un Natale all’insegna della natura e della magia.

Proposto da Valence Romans Eau

Espanol :

Una gélida búsqueda del tesoro o un taller de carpintería, para una Navidad de naturaleza y magia.

Propuesto por Valence Romans Eau

