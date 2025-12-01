Village de Noël: Animations bois & glace La Récré enchantée Valence
Village de Noël: Animations bois & glace La Récré enchantée Valence mercredi 17 décembre 2025.
Village de Noël: Animations bois & glace
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
2025-12-17
Chasse au trésor glacée ou atelier de créations en bois, pour un Noël entre nature et magie.
Proposé par Valence Romans Eau
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
An icy treasure hunt or a woodworking workshop, for a Christmas of nature and magic.
Proposed by Valence Romans Eau
German :
Eisige Schatzsuche oder Workshop für Holzkreationen, für ein Weihnachtsfest zwischen Natur und Magie.
Angeboten von Valence Romans Eau
Italiano :
Una caccia al tesoro ghiacciata o un laboratorio di falegnameria, per un Natale all’insegna della natura e della magia.
Proposto da Valence Romans Eau
Espanol :
Una gélida búsqueda del tesoro o un taller de carpintería, para una Navidad de naturaleza y magia.
Propuesto por Valence Romans Eau
L’événement Village de Noël: Animations bois & glace Valence a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme