VILLAGE DE NOËL SALLE DE LA DURANTE Auzeville-Tolosane

VILLAGE DE NOËL

SALLE DE LA DURANTE 1 Chemin du Moulin Armand Auzeville-Tolosane Haute-Garonne

Un village dédié aux enfants et aux familles le temps d’un après-midi magique !

La commune accueille les enfants et leurs familles pour un après-midi merveilleux pour préparer Noël atelier créatifs (couronne de Noël, cartes de voeux…) et nombreuses surprises au programme.

Goûter offert… en présence du Père Noël ! .

English :

A village dedicated to children and families for a magical afternoon!

