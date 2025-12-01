VILLAGE DE NOËL SALLE DE LA DURANTE Auzeville-Tolosane
VILLAGE DE NOËL SALLE DE LA DURANTE Auzeville-Tolosane mercredi 17 décembre 2025.
SALLE DE LA DURANTE 1 Chemin du Moulin Armand Auzeville-Tolosane Haute-Garonne
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
2025-12-17
Un village dédié aux enfants et aux familles le temps d’un après-midi magique !
La commune accueille les enfants et leurs familles pour un après-midi merveilleux pour préparer Noël atelier créatifs (couronne de Noël, cartes de voeux…) et nombreuses surprises au programme.
Goûter offert… en présence du Père Noël ! .
A village dedicated to children and families for a magical afternoon!
