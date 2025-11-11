Village de Noël: Balades en calèches Office de Tourisme et des Congrès Valence Romans Tourisme Valence

Village de Noël: Balades en calèches

Office de Tourisme et des Congrès Valence Romans Tourisme 11 boulevard Bancel Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Gratuit 2 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20

Laissez la magie de Noël vous guider à travers la ville, au rythme des calèches.

Billetterie à l’Office de Tourisme

.

Office de Tourisme et des Congrès Valence Romans Tourisme 11 boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Let the magic of Christmas guide you through the town, to the rhythm of the horse-drawn carriages.

Tickets at the Tourist Office

German :

Lassen Sie sich vom Weihnachtszauber durch die Stadt führen, im Rhythmus der Pferdekutschen.

Kartenverkauf im Tourismusbüro

Italiano :

Lasciate che la magia del Natale vi guidi attraverso la città, al ritmo delle carrozze trainate da cavalli .

Biglietti presso l’Ufficio del Turismo

Espanol :

Deje que la magia de la Navidad le guíe por la ciudad, al ritmo de los coches de caballos.

Entradas en la Oficina de Turismo

L’événement Village de Noël: Balades en calèches Valence a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme