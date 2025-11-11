Village de Noël: Balades en calèches Office de Tourisme et des Congrès Valence Romans Tourisme Valence
Village de Noël: Balades en calèches Office de Tourisme et des Congrès Valence Romans Tourisme Valence dimanche 14 décembre 2025.
Village de Noël: Balades en calèches
Office de Tourisme et des Congrès Valence Romans Tourisme 11 boulevard Bancel Valence
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Gratuit 2 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20
Laissez la magie de Noël vous guider à travers la ville, au rythme des calèches.
Billetterie à l’Office de Tourisme
Office de Tourisme et des Congrès Valence Romans Tourisme 11 boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Let the magic of Christmas guide you through the town, to the rhythm of the horse-drawn carriages.
Tickets at the Tourist Office
German :
Lassen Sie sich vom Weihnachtszauber durch die Stadt führen, im Rhythmus der Pferdekutschen.
Kartenverkauf im Tourismusbüro
Italiano :
Lasciate che la magia del Natale vi guidi attraverso la città, al ritmo delle carrozze trainate da cavalli .
Biglietti presso l’Ufficio del Turismo
Espanol :
Deje que la magia de la Navidad le guíe por la ciudad, al ritmo de los coches de caballos.
Entradas en la Oficina de Turismo
