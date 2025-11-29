Village de Noël Ballan-Miré

Village de Noël

12 place du 11 novembre Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Samedi 2025-11-29 10:00:00

2025-11-30 20:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Le village de Noël, c’est un marché artisanal et gourmand où vous trouverez des idées cadeaux originales et de qualité, de créateurs locaux, des produits de fêtes artisanaux sélectionnés avec le plus grand soin, mais aussi plein de gourmandises. Un rendez-vous enchanteur pour petits et grands.

Sans oublier les déambulations artistiques et, à la tombée de la nuit, vous pourrez vous laisser émerveiller par de poétiques installations lumineuses à la bougie.

Un rendez-vous enchanteur pour petits et grands en compagnie du Père-Noël venu en traineau ! .

12 place du 11 novembre Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 68 99 90 evenementiel.culturel@mairie-ballan-mire.fr

English :

For one weekend, Ballan-Miré town center is immersed in the world of Christmas.

The Christmas village is the ideal place to do your Christmas shopping, admire the magical shows and rediscover the magic of the festive season.

German :

Ein Wochenende lang taucht die Innenstadt von Ballan-Miré in die Welt von Weihnachten ein.

Das Weihnachtsdorf ist der ideale Ort, um Weihnachtseinkäufe zu tätigen, märchenhafte Aufführungen zu bewundern und die Vorfreude auf die Feiertage zu wecken.

Italiano :

Per un fine settimana, il centro di Ballan-Miré sarà immerso nel mondo del Natale.

Il villaggio di Natale è il luogo ideale per fare shopping natalizio, assistere ai magici spettacoli e riscoprire la magia delle feste.

Espanol :

Durante un fin de semana, el centro de Ballan-Miré se sumergirá en el mundo de la Navidad.

El pueblo navideño es el lugar ideal para hacer sus compras navideñas, asistir a espectáculos mágicos y redescubrir la magia de las fiestas.

