Village de noël Places de la mairie Bourbon-Lancy

Village de noël

Place de la Mairie Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Nombreux artisans, créateurs et producteurs locaux, manèges, mascotte, feux d’artifices et vin chaud, à découvrir tout au long du weekend. .

Place de la Mairie Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23

