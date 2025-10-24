Village de Noël Brioude

Village de Noël Brioude
Village de Noël Brioude samedi 13 décembre 2025.
Village de Noël
place Gregoire de Tours Brioude Haute-Loire
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-31
2025-12-13
Marché de Noël, animations et patinoire
place Gregoire de Tours Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 accueil@ville-brioude.fr
English :
Christmas market, entertainment and ice rink
German :
Weihnachtsmarkt, Animationen und Eislaufbahn
Italiano :
Mercatino di Natale, animazione e pista di pattinaggio
Espanol :
Mercado navideño, espectáculos y pista de hielo
