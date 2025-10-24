Village de Noël

place Gregoire de Tours Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël, animations et patinoire

.

place Gregoire de Tours Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 accueil@ville-brioude.fr

English :

Christmas market, entertainment and ice rink

German :

Weihnachtsmarkt, Animationen und Eislaufbahn

Italiano :

Mercatino di Natale, animazione e pista di pattinaggio

Espanol :

Mercado navideño, espectáculos y pista de hielo

L’événement Village de Noël Brioude a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne