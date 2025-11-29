Village de Noël Buros

Village de Noël

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-30

2025-12-14

Plongez dans un univers féerique de 1 100 m² ! En famille ou entre amis, venez profiter d’animations ouvertes à tous, vous pouvez vous retrouver autour de jeux ou simplement d’une boisson chaude. Balayette mécanique, taureau mécanique, parcours d’obstacles, châteaux gonflables, jeux interactifs, toboggans géants, babyfoot et jeux géants en bois, flipper et arcades, Père Noël et mascottes, spectacle la Reine des Neiges… Partagez un bon moment de convivialité avec vos proches et laissez vous emporter par la magie de Noël !

Fermé du 15 au 19 et les 24 et 25 décembre. Fermé à 18h le 30 décembre. .

Salle polyvalente Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 97 64 54 contact@pyrenees-evenements.fr

