Village de Noël: Chants de Noël Ukrainiens La Récré enchantée Valence

Village de Noël: Chants de Noël Ukrainiens

La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30 15:00:00

2025-11-30

Voyagez au son des chants de Noël Ukrainiens.

Proposé par RUTA — association franco-ukrainienne de DRÔME-ARDÈCHE

La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Travel to the sound of Ukrainian Christmas carols.

Proposed by RUTA ? association franco-ukrainienne de DRÔME-ARDÈCHE

German :

Reisen Sie zu den Klängen ukrainischer Weihnachtslieder.

Angeboten von RUTA? association franco-ukrainienne de DRÔME-ARDÈCHE

Italiano :

Viaggio al suono dei canti natalizi ucraini.

Proposto da RUTA, associazione franco-ucraina di DRÔME-ARDÈCHE

Espanol :

Viaje al son de los villancicos ucranianos.

Propuesto por RUTA, asociación franco-ucraniana de DRÔME-ARDÈCHE

