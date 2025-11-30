Village de Noël: Chants de Noël Ukrainiens La Récré enchantée Valence
Village de Noël: Chants de Noël Ukrainiens
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme
Début : 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30 15:00:00
2025-11-30
Voyagez au son des chants de Noël Ukrainiens.
Proposé par RUTA — association franco-ukrainienne de DRÔME-ARDÈCHE
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Travel to the sound of Ukrainian Christmas carols.
Proposed by RUTA ? association franco-ukrainienne de DRÔME-ARDÈCHE
German :
Reisen Sie zu den Klängen ukrainischer Weihnachtslieder.
Angeboten von RUTA? association franco-ukrainienne de DRÔME-ARDÈCHE
Italiano :
Viaggio al suono dei canti natalizi ucraini.
Proposto da RUTA, associazione franco-ucraina di DRÔME-ARDÈCHE
Espanol :
Viaje al son de los villancicos ucranianos.
Propuesto por RUTA, asociación franco-ucraniana de DRÔME-ARDÈCHE
