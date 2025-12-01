Village de Noël Charmes

Village de Noël Charmes samedi 13 décembre 2025.

Village de Noël

place de l’espée Charmes Vosges

Gratuit

0

Gratuit

Date et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

divers producteurs vous présenteront leur confections pour Noël

Buvette et restauration sur placeTout public

place de l’espée Charmes 88130 Vosges Grand Est asso.carpi.cie@gmail.com

English :

various producers will present their Christmas confections

Refreshments and snacks on site

German :

verschiedene Produzenten stellen ihre Weihnachtsartikel vor

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

vari produttori presenteranno i loro dolci natalizi

Ristoro e catering in loco

Espanol :

varios productores presentarán sus dulces navideños

Refrescos y catering in situ

L’événement Village de Noël Charmes a été mis à jour le 2025-09-17 par OT EPINAL ET SA REGION