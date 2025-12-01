Village de Noël Charmes

Village de Noël Charmes
Village de Noël Charmes samedi 13 décembre 2025.
Village de Noël
place de l’espée Charmes Vosges
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
2025-12-13 2025-12-14
divers producteurs vous présenteront leur confections pour Noël
Buvette et restauration sur placeTout public
place de l’espée Charmes 88130 Vosges Grand Est asso.carpi.cie@gmail.com
English :
various producers will present their Christmas confections
Refreshments and snacks on site
German :
verschiedene Produzenten stellen ihre Weihnachtsartikel vor
Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
vari produttori presenteranno i loro dolci natalizi
Ristoro e catering in loco
Espanol :
varios productores presentarán sus dulces navideños
Refrescos y catering in situ
L’événement Village de Noël Charmes a été mis à jour le 2025-09-17 par OT EPINAL ET SA REGION