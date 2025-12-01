Village de Noël: Chœur Salamanca La Récré enchantée Valence
Village de Noël: Chœur Salamanca La Récré enchantée Valence dimanche 14 décembre 2025.
Village de Noël: Chœur Salamanca
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 16:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Le chœur Salamanca vous embarque pour un voyage vocal autour du monde.
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
The Salamanca choir takes you on a vocal journey around the world.
German :
Der Ch?ur Salamanca nimmt Sie mit auf eine stimmliche Reise um die Welt.
Italiano :
Il coro di Salamanca vi accompagna in un viaggio vocale intorno al mondo.
Espanol :
El coro de Salamanca te lleva en un viaje vocal alrededor del mundo.
