Village de Noël: Chœur Salamanca La Récré enchantée Valence

Village de Noël: Chœur Salamanca

La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme

Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 16:00:00

2025-12-14

Le chœur Salamanca vous embarque pour un voyage vocal autour du monde.
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40  infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

The Salamanca choir takes you on a vocal journey around the world.

German :

Der Ch?ur Salamanca nimmt Sie mit auf eine stimmliche Reise um die Welt.

Italiano :

Il coro di Salamanca vi accompagna in un viaggio vocale intorno al mondo.

Espanol :

El coro de Salamanca te lleva en un viaje vocal alrededor del mundo.

