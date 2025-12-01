Village de Noël Place de la mairie Cosne-Cours-sur-Loire

Village de Noël

Place de la mairie En extérieur Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12 23:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13

Du 12 au 14 décembre, le centre-ville se métamorphose en village de Noël, avec plus de 35 artisans qui vous proposeront leurs produits et créations. Côté artisanat bijoux, ferronnerie, ébénisterie, paniers en osier, décorations… Côté gourmandises fromages, foies gras, nougats, escargots, bières, rhum, vin chaud…

Des animations festives seront au rendez-vous notamment lors de l’inauguration le vendredi à 19h, avec une déambulation de la Compagnie Freevortex . Le samedi, Le Monde d’Elsa proposera plusieurs représentations, tandis que dimanche, La Banda Oranger enflammera l’ambiance avec ses cuivres.

Les enfants profiteront d’un manège, de la visite du Père Noël, de balades en calèche et de jeux géants en bois. .

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : Village de Noël

German : Village de Noël

