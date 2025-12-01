Village de Noël Place de la mairie Cosne-Cours-sur-Loire

Village de Noël Place de la mairie Cosne-Cours-sur-Loire
Village de Noël Place de la mairie Cosne-Cours-sur-Loire vendredi 12 décembre 2025.
Village de Noël
Place de la mairie En extérieur Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-12 23:00:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13
Du 12 au 14 décembre, le centre-ville se métamorphose en village de Noël, avec plus de 35 artisans qui vous proposeront leurs produits et créations. Côté artisanat bijoux, ferronnerie, ébénisterie, paniers en osier, décorations… Côté gourmandises fromages, foies gras, nougats, escargots, bières, rhum, vin chaud…
Des animations festives seront au rendez-vous notamment lors de l’inauguration le vendredi à 19h, avec une déambulation de la Compagnie Freevortex . Le samedi, Le Monde d’Elsa proposera plusieurs représentations, tandis que dimanche, La Banda Oranger enflammera l’ambiance avec ses cuivres.
Les enfants profiteront d’un manège, de la visite du Père Noël, de balades en calèche et de jeux géants en bois. .
Place de la mairie En extérieur Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00
English : Village de Noël
German : Village de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Village de Noël Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire