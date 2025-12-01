Village de Noël Salle Quiquemelle Courseulles-sur-Mer

Village de Noël

Salle Quiquemelle Place du Marché Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-30 18:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Venez déambuler dans le village de Noël, composé de sa forêt de sapins, de ses illuminations et de ses décorations d’animaux. Le Père Noël sera également présent pour rencontrer et faire une photo avec les enfants. Profitez aussi des jeux en bois et de l’espace dessins.

Le village sera situé à la salle Quiquemelle et sera ouvert de 15h à 18h30.

Inauguration du Village de Noël Vendredi 19 septembre, à 17h30, Place du Marché.

Participez à l’inauguration musicale du Village de Noël en compagnie de l’Harmonie de Courseulles, qui interprétera 45 minutes de chants de Noël pour le plus grand plaisir de tous. Durant ce moment festif, un goûter sera offert aux enfants. .

Salle Quiquemelle Place du Marché Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 36 17 17

English : Village de Noël

Come and stroll through the village: forest of fir trees, illuminations, animal decorations. Santa Claus will be present. Take advantage of the wooden games and drawing area

German : Village de Noël

Schlendern Sie durch das Dorf: Tannenwald, Beleuchtungen, Tierdekorationen. Der Weihnachtsmann wird anwesend sein. Nutzen Sie auch die Holzspiele und den Zeichnungsbereich

Italiano :

Venite a passeggiare nel villaggio: una foresta di alberi di Natale, luci e decorazioni di animali. Babbo Natale sarà presente. Ci saranno anche giochi in legno e un’area per disegnare

Espanol :

Venga a pasear por el pueblo: un bosque de árboles de Navidad, luces y adornos de animales. Papá Noel estará presente. También habrá juegos de madera y una zona de dibujo

