Village de Noël Place du Général de Gaulle Criel-sur-Mer

Village de Noël

Place du Général de Gaulle Cour du Manoir de Briançon Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Vendredi 2025-11-28

2025-11-30

Plus de 50 artisans, producteurs- Animations enchantées Feu d’artifice.

Pour cette 11ème édition L’entrée au Village de Noël est libre et gratuite. Une tombola sera organisée tout au long du Village de Noël. Les visiteurs recevront un ticket à chaque entrée, pour tenter de remporter un lot offert par l’un des exposants présents lors de l’évènement.

Vendredi 28 novembre ; de 17h à 19h

Samedi 29 novembre de 10h à 19h

Dimanche 30 novembre de 10h à 19h .

Place du Général de Gaulle Cour du Manoir de Briançon Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 20 mairie@criel-sur-mer.fr

