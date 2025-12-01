Village de Noël d’Avioth Avioth

Village de Noël d’Avioth

Rue de l’Abbé Delhotel Avioth Meuse

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Pour sa 21e édition, le Village de Noël d’Avioth vous fait vivre la magie des fêtes de fin d’année avec un programme inédit.

La Grande Parade Illuminée

Verso, le faiseur d’hiver vous transporte dans son univers féeriques plein de personnages fantastiques, d’humour et de pyrotechnie !

Freestyle Gospel

2 concerts un dans le village, un dans la basilique !

Laissez-vous séduire par les harmonies vocales du Gospel en déambulation et en concert fixe.

La Féérie Nocturne

Au coucher du soleil, la parade se dévoile sous une autre lumière, celle des scintillements électriques et pyrotechniques !

Duo Piano Violon

Deux concerts intimistes mêlant répertoire classique de Noël et morceaux plus contemporain, dans la basilique.

D’autres surprises vous attendront sur place.

L’entrée est gratuite pour tous les lutins et les lutines déguisés de la tête aux pieds.

70 exposants seront présents.Tout public

Rue de l’Abbé Delhotel Avioth 55600 Meuse Grand Est +33 7 86 02 72 38 animavioth@gmail.com

English :

For its 21st edition, Avioth’s Christmas Village brings the magic of the festive season to life with an all-new program.

The Great Illuminated Parade

Verso, le faiseur d’hiver transports you into its fairytale world full of fantastic characters, humor and pyrotechnics!

Freestyle Gospel

2 concerts: one in the village, one in the basilica!

Let yourself be seduced by the vocal harmonies of Gospel music, on the move or in a fixed concert.

The Night Fairy

As the sun sets, the parade takes on a whole new light, with electric sparklers and pyrotechnics!

Piano Violin Duo

Two intimate concerts combining classical Christmas repertoire and more contemporary pieces, in the basilica.

Other surprises await you on site.

Admission is free for all elves and pixies dressed from head to toe.

70 exhibitors will be present.

