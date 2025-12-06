Village de Noël de Bourges 2025

Bourges Cher

Début : Mercredi 2025-12-06

fin : 2025-12-23

C’est au pied de la cathédrale que le marché de noël prend place !

Vous trouverez des idées cadeaux originales ainsi que des produits d’exception pour vos repas de fêtes…

Lors de votre visite au marché de Noël de Bourges , plusieurs chalets et stands vous attendent. Vous pourrez y découvrirez des produits régionaux, des décorations pour votre intérieur, ainsi que des articles artisanaux comme des bijoux, des accessoires de mode, des bougies et des céramiques. N’oubliez pas de venir voir la Maison du Père Noël ainsi que de faire un tour dans la grande roue. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr

English :

The Christmas market takes place at the foot of the cathedral!

You’ll find original gift ideas and exceptional products for your festive meals?

German :

Der Weihnachtsmarkt findet am Fuße der Kathedrale statt!

Hier finden Sie originelle Geschenkideen und außergewöhnliche Produkte für Ihre Festtagsmahlzeiten

Italiano :

Il mercatino di Natale si svolge ai piedi della cattedrale!

Troverete idee regalo originali e prodotti eccezionali per i vostri pasti festivi?

Espanol :

El mercado de Navidad se celebra a los pies de la catedral

Encontrará ideas originales para regalar y productos excepcionales para sus comidas festivas?

