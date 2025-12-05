Village de Noël de Couzeix Couzeix

Village de Noël de Couzeix

Place du 8 Mai 1945 Couzeix Haute-Vienne

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05 2025-12-06

Plongez dans la magie de Noël avec une journée d’animations gratuites pour petits et grands structures gonflables, jeux en bois, maquillage, animaux mécaniques et déambulations féeriques. Profitez des manèges offerts, des contes au chalet du Père Noël, de balades en calèche et d’un accueil lumineux du Père Noël. Une ambiance enchantée à vivre en famille ! .

Place du 8 Mai 1945 Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 34 09

