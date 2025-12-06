Village de Noël de Kerhinet Chants de Noël avec le groupe vocale BELLA SONG Saint-Lyphard

Village de Noël de Kerhinet Chants de Noël avec le groupe vocale BELLA SONG

Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

Écoutez et chantez en chœur les plus beaux chants de Noël lors de la nocturne du marché de Noël de Kerhinet avec la chorale Bella Song.

Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu’île de Guérande, cliquez ci-dessous !

Les animations de Noël 2025 .

Village de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

