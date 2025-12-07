Village de Noël de Kerhinet Je fabrique ma marionnette avec Annie Misiak-Caradec Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Village de Noël de Kerhinet Je fabrique ma marionnette avec Annie Misiak-Caradec

Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Atelier animé par Annie Misiak-Caradec, auteure, conteuse et marionnettiste

Fabrication de marionnettes de Noël à partir de matériaux recyclés ou voués à être jetés. Atelier apportant une dimension créative mais aussi une leçon précieuse sur le respect de l’environnement.

N’hésitez pas à apporter des matériaux et accessoires pour composer votre marionnette Ficelle, laine, pots de yahourt, rouleaux d’essui main, perles (de collier cassée par exemple), boules de Kinder, bouchons, baguettes en bois …

Pour enfants à partir de 8 ans et adultes. Inscription obligatoire

Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu’île de Guérande, cliquez ci-dessous !

Les animations de Noël 2025 .

Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

English :

L’événement Village de Noël de Kerhinet Je fabrique ma marionnette avec Annie Misiak-Caradec Saint-Lyphard a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44