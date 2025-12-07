Village de Noël de Kerhinet Je fabrique ma marionnette avec Annie Misiak-Caradec Village de Kerhinet Saint-Lyphard
Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Début : 2025-12-07 14:30:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
2025-12-07
Atelier animé par Annie Misiak-Caradec, auteure, conteuse et marionnettiste
Fabrication de marionnettes de Noël à partir de matériaux recyclés ou voués à être jetés. Atelier apportant une dimension créative mais aussi une leçon précieuse sur le respect de l’environnement.
N’hésitez pas à apporter des matériaux et accessoires pour composer votre marionnette Ficelle, laine, pots de yahourt, rouleaux d’essui main, perles (de collier cassée par exemple), boules de Kinder, bouchons, baguettes en bois …
Pour enfants à partir de 8 ans et adultes. Inscription obligatoire
Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
