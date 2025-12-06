Village de Noël de Kerhinet Saint-Lyphard

Village de Noël de Kerhinet

Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Pour la 5ème année, le village de Kerhinet se pare aux couleurs de Noël le temps d’un week-end.

Quelque 30 artisans et producteurs réunis pour vous aider à bien préparer Noël et les festivités de fin d’année ! Ouvrez les yeux et préparez vos papilles !

Samedi et dimanche, en continu, Découvrez le tissage, la vannerie, la dentellerie, ainsi que des idées créatives des artisans pour embellir votre décoration de Noël dans la chaumière des artisans !

Les Ateliers du Parc

Fabrication de Décorations de Noël et Récup’

La Catiche

Samedi | de 10h00 à 11h00

Tarif Gratuit sur réservation (15 max.)

Enfants accompagnés d’un adulte

Info et réservation conseillée auprès du Parc naturel régional de Brière.

Fabrication de Décorations de Noël au Naturel

La Catiche

Dimanche | de 10h00 à 11h30

Tarif Gratuit sur réservation (15 max.)

Enfants accompagnés d’un adulte

Info et réservation conseillée auprès du Parc naturel régional de Brière.

Spectacle et Activités

Paco fait son Show

Centre de classes | 1er étage

Samedi | de 15h à 16h

Spectacle inoubliable autour des arts du cirque, un divertissement pour toute la famille. Ne manquez pas ce spectacle unique de marionnettes à fil proposé par Annie Misiak-Caradec !

Tarif au chapeau

Info et réservation conseillée auprès du Parc naturel régional de Brière.

Les Âne-rit d’Élodie

Dimanche | En continu

Balade et découverte autour de l’âne

Tarif au chapeau

Info et réservation conseillée auprès du Parc naturel régional de Brière.

Je fabrique ma marionnette

La Catiche

Dimanche | de 14h30 à 17h30

Fabrication de marionnettes à partir de matériaux recyclés ou voués à être jetés. Atelier de deux heures, pour enfants et adultes à partir de 8 ans, apportant une dimension créative, mais aussi une leçon précieuse sur le respect de l’environnement.

Tarif au chapeau

Info et réservation conseillée auprès du Parc naturel régional de Brière.

Bella Song

Samedi | 19h00 à 20h00

Écoutez et chantez avec le chœur du Parc les plus beaux chants de Noël.

Possibilité de se restaurer auprès de l’Auberge de Kerhinet et de Bohême Sarrasine. .

Village de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

