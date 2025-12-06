Village de Noël de Kerhinet Spectacle de marionnettes à fil Paco fait son Show Village de Kerhinet Saint-Lyphard
Village de Kerhinet Etage du Centre d’éducation au Territoire Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
2025-12-06
Spectacle de marionnettes à fil proposé par Annie-Misiak-Caradec, auteure, conteuse et marionnettiste.
Expérience inoubliable autour des arts du cirque, un divertissement pour toute la famille !
Participation libre au chapeau.
Village de Kerhinet Etage du Centre d’éducation au Territoire Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
