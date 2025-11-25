VILLAGE DE NOËL DE LA PEYRADE

Frontignan Hérault

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

2025-12-12

​Venez découvrir le village de Noël et ses artisans, vous amuser et partager un moment de convivialité

Profitez d’espaces ludiques pour les petits et les grands !Venez découvrir le village de Noël et ses artisans, vous amuser et partager un moment de convivialité. Nombreux exposants, concert, DJ locaux, buvette et restauration sur place. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00 contact@frontignan.fr

English :

come and discover the Christmas village and its craftsmen, have fun and share a moment of conviviality

German :

?kommen Sie und entdecken Sie das Weihnachtsdorf und seine Handwerker, amüsieren Sie sich und teilen Sie einen Moment der Gemütlichkeit

Italiano :

venite a scoprire il villaggio di Natale e i suoi artigiani, divertitevi e condividete un momento di convivialità

Espanol :

venga a descubrir el pueblo navideño y sus artesanos, diviértase y comparta un momento de convivencia

L’événement VILLAGE DE NOËL DE LA PEYRADE Frontignan a été mis à jour le 2025-11-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE