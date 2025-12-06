Village de Noël de La Wantzenau La Wantzenau
11-13 rue des Héros La Wantzenau Bas-Rhin
Au Village de Noël de La Wantzenau, une vingtaine d’associations et d’artistes vous accueillent pour vous présenter leurs réalisations et savoir-faire. De quoi faire le plein d’idées cadeaux ! De nombreux stands permettront aussi aux visiteurs de se régaler, et des animations sont prévues pour toute la famille.
11-13 rue des Héros La Wantzenau 67610 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 22 59 info@la-wantzenau.fr
