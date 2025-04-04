Village de Noël de Trois-Fonds Trois-Fonds
Salle des fêtes, lieu dit Ventenat Trois-Fonds Creuse
Venez nous rejoindre pour nos balades contées de Noël.
1h15 de visite accompagnée par un guide qui vous emmènera au coeurs du village décoré pour l’occasion. .
Salle des fêtes, lieu dit Ventenat Trois-Fonds 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine animatroisfonds@hotmail.com
