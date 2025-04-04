Village de Noël de Trois-Fonds

Salle des fêtes, lieu dit Ventenat Trois-Fonds Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-20

Venez nous rejoindre pour nos balades contées de Noël.

1h15 de visite accompagnée par un guide qui vous emmènera au coeurs du village décoré pour l’occasion. .

Salle des fêtes, lieu dit Ventenat Trois-Fonds 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine animatroisfonds@hotmail.com

English : Village de Noël de Trois-Fonds

German : Village de Noël de Trois-Fonds

Italiano :

Espanol : Village de Noël de Trois-Fonds

L’événement Village de Noël de Trois-Fonds Trois-Fonds a été mis à jour le 2025-03-28 par Creuse Confluence Tourisme