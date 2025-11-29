Village de Noël: déambulation Patto le Clown Valence

Village de Noël: déambulation Patto le Clown

Boulevard Bancel Valence Drôme

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Patto le clown sème rires et magie avec ses ballons enchantés et son cœur joyeux.

Boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

Patto the clown sows laughter and magic with his enchanted balloons and joyful heart.

Patto der Clown sät mit seinen verzauberten Luftballons und seinem fröhlichen Herzen Lachen und Magie.

Patto il clown semina risate e magia con i suoi palloncini incantati e il suo cuore gioioso.

El payaso Patto siembra la risa y la magia con sus globos encantados y su corazón alegre.

