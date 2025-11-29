Village de Noël: déambulation Patto le Clown Valence
Village de Noël: déambulation Patto le Clown Valence samedi 29 novembre 2025.
Village de Noël: déambulation Patto le Clown
Boulevard Bancel Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Patto le clown sème rires et magie avec ses ballons enchantés et son cœur joyeux.
.
Boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Patto the clown sows laughter and magic with his enchanted balloons and joyful heart.
German :
Patto der Clown sät mit seinen verzauberten Luftballons und seinem fröhlichen Herzen Lachen und Magie.
Italiano :
Patto il clown semina risate e magia con i suoi palloncini incantati e il suo cuore gioioso.
Espanol :
El payaso Patto siembra la risa y la magia con sus globos encantados y su corazón alegre.
L’événement Village de Noël: déambulation Patto le Clown Valence a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme