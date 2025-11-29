Village de Noël: Découverte des activités de montagne

Fontaine Monumentale Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Les mushers et leurs chiens vous font rêver des sommets enneigés le samedi, animation biathlon et visite du Père Noël descendu tout droit des montagnes.

Proposé par Les stations de la Drôme

.

Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Mushers and their dogs take you to the snowy summits on Saturday, with biathlon activities and a visit from Santa Claus, straight from the mountains.

Proposed by Les stations de la Drôme

German :

Musher und ihre Hunde lassen Sie am Samstag von den verschneiten Gipfeln träumen, Biathlon-Animation und Besuch des Weihnachtsmanns, der direkt aus den Bergen herabsteigt.

Angeboten von Les stations de la Drôme

Italiano :

I musher e i loro cani vi portano sulle cime innevate sabato, con attività di biathlon e la visita di Babbo Natale, direttamente dalle montagne.

Proposto da Les stations de la Drôme

Espanol :

Mushers y sus perros te llevan el sábado a las cumbres nevadas, con actividades de biatlón y la visita de Papá Noel, directamente desde las montañas.

Propuesto por Les stations de la Drôme

L’événement Village de Noël: Découverte des activités de montagne Valence a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme