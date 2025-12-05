Village de Noël des Chaillots Devant le centre social des Chaillots Sens

Village de Noël des Chaillots

Devant le centre social des Chaillots 18 Rue Fénel Sens Yonne

Gratuit

Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05

Venez célébrer le Noël des enfants aux Chaillots avec une grande fête pleine d’activités ludiques et de spectacles !

Au programme
– Animations
– Stands d’exposants
– Spectacle de la Cie Luminescence
– Présence du Père Noël   .

Devant le centre social des Chaillots 18 Rue Fénel Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

