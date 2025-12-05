Village de Noël des Chaillots Devant le centre social des Chaillots Sens
Village de Noël des Chaillots Devant le centre social des Chaillots Sens vendredi 5 décembre 2025.
Village de Noël des Chaillots
Devant le centre social des Chaillots 18 Rue Fénel Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Venez célébrer le Noël des enfants aux Chaillots avec une grande fête pleine d’activités ludiques et de spectacles !
Au programme
– Animations
– Stands d’exposants
– Spectacle de la Cie Luminescence
– Présence du Père Noël .
Devant le centre social des Chaillots 18 Rue Fénel Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Village de Noël des Chaillots
L’événement Village de Noël des Chaillots Sens a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Sens et Sénonais