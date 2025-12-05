Village de Noël des Chaillots Devant le centre social des Chaillots Sens

Village de Noël des Chaillots

Devant le centre social des Chaillots 18 Rue Fénel Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Venez célébrer le Noël des enfants aux Chaillots avec une grande fête pleine d’activités ludiques et de spectacles !

Au programme

– Animations

– Stands d’exposants

– Spectacle de la Cie Luminescence

– Présence du Père Noël .

Devant le centre social des Chaillots 18 Rue Fénel Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Village de Noël des Chaillots

L’événement Village de Noël des Chaillots Sens a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Sens et Sénonais