VILLAGE DE NOËL DES ENFANTS

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le Village de Noël des enfants revient sur la place de l’Hôtel de Ville pour un moment féerique et convivial. Au programme goûter en musique, illuminations, spectacle, ateliers créatifs, animations pour petits et grands, et la visite tant attendue du Père Noël.

Le Village de Noël des enfants revient sur la place de l’Hôtel de Ville pour un moment féerique et convivial. Au programme goûter en musique, illuminations, spectacle, ateliers créatifs, animations pour petits et grands, et la visite tant attendue du Père Noël. .

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 20 28

English :

The Children’s Christmas Village returns to the Place de l’Hôtel de Ville for an enchanting and friendly event. On the program: musical snacks, illuminations, shows, creative workshops, entertainment for young and old, and the long-awaited visit of Santa Claus.

German :

Das Weihnachtsdorf der Kinder kehrt auf den Rathausplatz zurück, um einen märchenhaften und geselligen Moment zu erleben. Auf dem Programm stehen ein musikalischer Imbiss, Beleuchtung, eine Show, kreative Workshops, Unterhaltung für Groß und Klein und der lang ersehnte Besuch des Weihnachtsmanns.

Italiano :

Il Villaggio di Natale per bambini torna in Place de l’Hôtel de Ville per un evento magico e pieno di divertimento. In programma: merende musicali, luminarie, spettacoli, laboratori creativi, intrattenimento per grandi e piccini e la tanto attesa visita di Babbo Natale.

Espanol :

La Aldea Navideña de los Niños vuelve a la Place de l’Hôtel de Ville para un evento mágico y lleno de diversión. En el programa: aperitivos musicales, iluminación, espectáculos, talleres creativos, animaciones para grandes y pequeños y la esperada visita de Papá Noel.

L’événement VILLAGE DE NOËL DES ENFANTS Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2025-10-28 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP