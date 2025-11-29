Village de noël du Puy-en-Velay patinoire et marché de Noël Place du Breuil Le Puy-en-Velay

Début : 2025-11-29

fin : 2025-01-04

2025-11-29

Vivez l’ambiance des fêtes, en venant vous divertir avec la patinoire de Noël, à proximité du marché de Noël en plein centre ville du Puy en Velay. Pour petits et grands le plaisir de la glisse est au rendez vous ! Plus d’informations à venir.

Place du Breuil Marché, village et patinoire de Noël Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40

English :

Experience the atmosphere of the festive season at the Christmas skating rink near the Christmas market in the center of Le Puy en Velay. For young and old, the pleasure of sliding is guaranteed! More information to come.

German :

Erleben Sie die festliche Atmosphäre und vergnügen Sie sich auf der Weihnachtseisbahn in der Nähe des Weihnachtsmarktes im Stadtzentrum von Le Puy en Velay. Für Groß und Klein ist der Spaß am Schlittschuhlaufen garantiert! Weitere Informationen folgen in Kürze.

Italiano :

Vivete l’atmosfera delle festività natalizie sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, vicino al mercatino di Natale nel centro di Le Puy en Velay. Per grandi e piccini, il divertimento del pattinaggio su ghiaccio è assicurato! Ulteriori informazioni in arrivo.

Espanol :

Viva el ambiente de las fiestas en la pista de hielo navideña, cerca del mercado de Navidad, en el centro de Le Puy en Velay. Para grandes y pequeños, la diversión del patinaje sobre hielo está garantizada Más información próximamente.

