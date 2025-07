Village de Noël et animations Bischwiller

Venez flâner au village de Noël de Bischwiller et profiter, en famille, des nombreuses animations proposées tout au long de ces deux week-ends !

Besoin de chaleur, de senteurs de Noël et de convivialité, venez flâner au village de Noël de Bischwiller !

Notre Village de Noël accueil une vingtaine d’exposants qui proposent à la vente leurs savoir-faire artisanaux et gastronomiques relatifs à Noël, tels que accessoires vestimentaires d’hiver en laine faits maison (écharpes, bonnets, pulls…), décorations de Noël, sacs cousus mains écoresponsables, vin chaud, bredele… Certains exposants reverseront les recettes de leurs ventes à des associations humanitaires.

Parallèlement à ces stands, plusieurs petites animations pour enfants seront proposées gratuitement balades en poneys, manège, maquillage, ateliers créatifs, spectacles… et présence du Père Noël qui distribuera des petites douceurs.

Ce village de Noël, certes petit dans sa dimension, permet une belle ambiance conviviale mais aussi gourmande et lumineuse. A découvrir sur deux week-end. 0 .

Place de la mairie Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 99 20 oscl@bischwiller.com

English :

Come to stroll in the Christmas village of Bischwiller and enjoy, with your family, the many animations proposed throughout these two weekends!

German :

Schlendern Sie durch das Weihnachtsdorf von Bischwiller und genießen Sie mit Ihrer Familie die zahlreichen Animationen, die an diesen beiden Wochenenden angeboten werden!

Italiano :

Venite a passeggiare nel villaggio natalizio di Bischwiller e godetevi, con la vostra famiglia, le numerose attività offerte durante questi due fine settimana!

Espanol :

Venga a pasear por el pueblo navideño de Bischwiller y disfrute en familia de las numerosas actividades que se ofrecen durante estos dos fines de semana

