Village de Noël et son carrousel Place Pierre Schmidt Toul

Village de Noël et son carrousel

Place Pierre Schmidt Parking Carnot Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-31 20:00:00

2025-12-05 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-26 2026-01-02

Vivez la magie de Noël à Toul ! Entre artisanat, gastronomie et animations familiales, le marché de Noël se déploie en plusieurs espaces, tous unis par la même féerie.

Vivez la magie des fêtes en famille au Village de Noël de Toul, un lieu féérique où petits et grands retrouvent l’esprit de Noël dans une ambiance joyeuse et lumineuse.

Décoré spécialement pour l’occasion, le village rassemble tout ce qu’il faut pour faire rêver les enfants un carrousel étincelant pour tournoyer sous les guirlandes, un petit train de Noël pour des balades enchantées, le chalet du Père Noël pour une rencontre inoubliable, sans oublier le chalet des lutins et celui des friandises pour prolonger le plaisir.

Entre décorations exclusives, rires et animations, le Village de Noël de Toul est le lieu parfait pour partager un moment de bonheur et de féerie en famille.Tout public

English :

Experience the magic of Christmas in Toul! From crafts and gastronomy to family events, the Christmas market unfolds in several areas, all united by the same enchantment.

Experience the magic of the festive season with the whole family at Toul?s Christmas Village, a magical place where young and old alike can enjoy the spirit of Christmas in a bright and cheerful atmosphere.

Decorated especially for the occasion, the village has everything to make children dream: a sparkling carousel to whirl around under the tinsel, a little Christmas train for enchanted rides, Santa?s chalet for an unforgettable meeting, not forgetting the elves? chalet and the treats chalet to prolong the pleasure.

With its exclusive decorations, laughter and entertainment, Toul’s Christmas Village is the perfect place to share a moment of happiness and enchantment with the whole family.

L’événement Village de Noël et son carrousel Toul a été mis à jour le 2025-11-27 par MT TERRES TOULOISES