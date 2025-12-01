Village de Noël et son marché Boussac

Place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse

Divers producteurs et artisans se rassemblent dans notre village de Noël pour la 4ème édition de Boussac fête Noël. Une escapade au Pôle Nord sans quitter la Creuse grâce aux décorations et douceurs de Noël ! Animations tout au long de la journée et bien sûr… Le vrai Père Noël ! .

Place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 74 61 60 cdfboussac@gmail.com

