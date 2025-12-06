Village de Noël Rue Francis de Pressencé Fumay

Village de Noël

Rue Francis de Pressencé Centre Social Fumay Fumay Ardennes

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Rendez-vous de 13h30 à 17h30, dans la grande salle du centre social qui se transformera en un véritable petit village féerique.Au programme Divers stands, animations, bonne humeur… et une belle collecte de jouets au profit des services pédiatriques ardennais (en partenariat avec Star de Champagne). Venez flâner, échanger, profiter de la magie de Noël et partager un moment convivial en famille ! On vous attend nombreux pour fêter ensemble la plus belle période de l’année.

+33 3 24 41 05 07

English :

From 1:30 to 5:30 p.m., the main hall of the social center will be transformed into a veritable fairytale village, with a variety of stalls, entertainment, good cheer? and a toy drive to raise funds for Ardennes pediatric services (in partnership with Star de Champagne). Come and enjoy the magic of Christmas and share a convivial moment with your family! We look forward to seeing you there to celebrate the most wonderful time of the year.

German :

Treffpunkt von 13:30 bis 17:30 Uhr im großen Saal des Sozialzentrums, der sich in ein kleines märchenhaftes Dorf verwandeln wird. Auf dem Programm stehen verschiedene Stände, Animationen, gute Laune? und eine schöne Spielzeugsammlung zugunsten der Kinderkliniken der Ardennen (in Partnerschaft mit Star de Champagne). Schlendern Sie durch die Straßen, tauschen Sie sich aus, genießen Sie den Zauber von Weihnachten und verbringen Sie einen gemütlichen Moment mit Ihrer Familie! Wir erwarten Sie zahlreich, um gemeinsam die schönste Zeit des Jahres zu feiern.

Italiano :

Dalle 13.30 alle 17.30, la sala principale del centro sociale si trasformerà in un piccolo villaggio magico, con una varietà di bancarelle, intrattenimento, buon umore e una raccolta di giocattoli a favore dei servizi pediatrici delle Ardenne (in collaborazione con Star de Champagne). Venite a godervi la magia del Natale con la vostra famiglia e i vostri amici! Vi aspettiamo per festeggiare insieme il periodo più bello dell’anno.

Espanol :

De 13.30 a 17.30 h, la sala principal del centro social se transformará en un pueblecito mágico, con puestos variados, animaciones, buen humor y una recogida de juguetes en beneficio de los servicios pediátricos de las Ardenas (en colaboración con Star de Champagne). Venga a disfrutar de la magia de la Navidad con su familia y amigos Le esperamos para celebrar juntos el mejor momento del año.

L’événement Village de Noël Fumay a été mis à jour le 2025-11-14 par Ardennes Tourisme