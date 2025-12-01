Village de Noël: jeux avec La diagonale du fou La Récré enchantée Valence

Village de Noël: jeux avec La diagonale du fou

La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-10 2025-12-13 2025-12-21

Venez partager un moment complice autour de jeux, entre rires et stratégies !

La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Come and share a moment of complicity, laughter and strategy!

German :

Kommen Sie und teilen Sie einen komplizenhaften Moment rund um Spiele, zwischen Lachen und Strategien!

Italiano :

Venite a divertirvi con giochi, risate e strategia!

Espanol :

Ven a divertirte con juegos, risas y estrategia

