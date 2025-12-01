Village de Noël: jeux avec La diagonale du fou La Récré enchantée Valence
Village de Noël: jeux avec La diagonale du fou
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-10 2025-12-13 2025-12-21
Venez partager un moment complice autour de jeux, entre rires et stratégies !
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Come and share a moment of complicity, laughter and strategy!
German :
Kommen Sie und teilen Sie einen komplizenhaften Moment rund um Spiele, zwischen Lachen und Strategien!
Italiano :
Venite a divertirvi con giochi, risate e strategia!
Espanol :
Ven a divertirte con juegos, risas y estrategia
