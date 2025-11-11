Village de Noël Urville-Nacqueville La Hague

Village de Noël

Urville-Nacqueville 600 Place de l’Ancien Vlg Normand La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre, CFUN avec Le Saint-Laurent et Utile, organise son Village de Noël.

Dans les chalets, commerçants et artisans locaux viendront proposer leurs créations, parfaites pour faire vos cadeaux de fins d’années.

Plusieurs animations sont prévus pour rendre ces quelques jours festifs:

Vendredi de 14h à 20h30

18h30 inauguration officielle suivie d’une animation concert et danse folk avec le groupe Les Goublins

Un food truck sera présent, boissons par le St Laurent

Samedi de 10h à 20h

16h30 chants par les élèves de l’AMAC

17h30 arrivée du Père-Noël en lumière, avec les élèves de l’orchestre de rue de l’Ecole de Musique de la Hague

18h30 concert de Gospel par Les Divas

Toute la journée vente de crêpes et stand pour le Téléthon par Génaction et stand du Secours populaire

Le soir vente de vin chaud et soupe par CFUN

-Dimanche de 10h à 13h

11h spectacle des majorettes Lady’s Stars de Beaumont-Hague .

Urville-Nacqueville 600 Place de l’Ancien Vlg Normand La Hague 50460 Manche Normandie cfun50460@gmail.com

