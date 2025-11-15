Village de Noël La Haye du Puits La Haye

Village de Noël

La Haye du Puits Esplanade du Donjon La Haye Manche

Début : Samedi Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Des animations tout au long du week-end La ferme des cinq saisons avec ses animaux, ses contes et sucettes à la crème, le stand maquillages avec l’association La Montagne pour tous, le chalet du père Noël et de nombreux artisans exposants.

Nouveau jeu 2025 Lutins de l’UCIA organisé en collaboration avec l’UCIA. Un jeu ouvert aux petits mais aussi aux grands.

Sur l’Esplanade, dans son chalet, photos avec le Père Noël proposées par l’UCIA et Fem d’images. Liaison entre la place du Général de Gaulle et l’Esplanade assurée en calèche avec Maxime Lejeune.

Samedi 13 (11h/21h)

– 11h/18h concours de dessin,

– 15h arrivée du Père Noël pour les séances photos,

– 16h30 chants de Noël avec la chorale Entre la Douve et l’Ay ,

– 17h30 cinéma plein air Les rois de la glisse de Chris Buck en partenariat avec le Cinéma le Rialto,

– 19h30 feu d’artifice de Noël.

Dimanche 14 (11h/18h)

– 11h/18h bricolages de Noël,

– 14h45 Place du Général de Gaulle arrivée du Père Noël pour distribution gratuite de gourmandises par l’UCIA,

– 15h30 Esplanade du Donjon arrivée du Père Noël pour les séances photos,

– 17h remise des prix du jeu Les lutins de l’UCIA et du concours de dessins.

Tout public, gratuit. .

