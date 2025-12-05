Village de Noël Quai Barthélemy Kerros Landerneau

Village de Noël

Chalets et foodtrucks vous attendent nombreux sur l’esplanade du Family. Petits et grands pourront profiter de la grande roue* (3€) et du manège (2€).

Horaires

• Ouvert tous les jours de 15h à 20h.

• Nocturne jusqu’à 21h, les 21 et 23 décembre.

• Fermeture à 19h, les 24 et 31 décembre.

• Fermeture technique, les 8 et 9 décembre (installation de la grande roue).

*Les bénéfices des ventes de tickets du manège le vendredi 5 décembre et ceux de la grande roue du mercredi 10 décembre seront reversés au profit du Téléthon.

Animation proposée par l’association des commerçants Landerneau Boutiques. .

Quai Barthélemy Kerros Esplanade du Family Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 25 04 18

