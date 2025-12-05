Village de Noël Quai Barthélemy Kerros Landerneau

Village de Noël Quai Barthélemy Kerros Landerneau
Village de Noël Quai Barthélemy Kerros Landerneau vendredi 5 décembre 2025.
Village de Noël
Quai Barthélemy Kerros Esplanade du Family Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-05
Chalets et foodtrucks vous attendent nombreux sur l’esplanade du Family. Petits et grands pourront profiter de la grande roue* (3€) et du manège (2€).
Horaires
• Ouvert tous les jours de 15h à 20h.
• Nocturne jusqu’à 21h, les 21 et 23 décembre.
• Fermeture à 19h, les 24 et 31 décembre.
• Fermeture technique, les 8 et 9 décembre (installation de la grande roue).
*Les bénéfices des ventes de tickets du manège le vendredi 5 décembre et ceux de la grande roue du mercredi 10 décembre seront reversés au profit du Téléthon.
Animation proposée par l’association des commerçants Landerneau Boutiques. .
Quai Barthélemy Kerros Esplanade du Family Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 25 04 18
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Village de Noël Landerneau a été mis à jour le 2025-11-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS