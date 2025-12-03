Village de Noël: Le champignon Français La Récré enchantée Valence
Village de Noël: Le champignon Français
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence Drôme
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Les enfants découvrent le secret des champignons et réalisent un kit pour créer un petit coin de forêt chez vous.
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Children discover the secrets of mushrooms and create a kit to create a little forest corner in your home.
German :
Die Kinder entdecken das Geheimnis der Pilze und stellen einen Bausatz her, um ein kleines Stück Wald bei Ihnen zu Hause zu schaffen.
Italiano :
I bambini scopriranno il segreto dei funghi e realizzeranno un kit per creare un piccolo angolo di foresta nella propria casa.
Espanol :
Los niños descubrirán el secreto de las setas y crearán un kit para crear un rinconcito del bosque en su propia casa.
