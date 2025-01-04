Village de Noël Le Château-d’Oléron

Village de Noël Le Château-d’Oléron samedi 20 décembre 2025.

Village de Noël

Place de la République Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-20

En cette fin d’année, vin chaud, artisans, traineau du Père Noël, trampoline, manège, jeux à pièces, boîtes aux lettres du Père Noël et des animations. L’occasion de venir passer un moment convivial en famille ou entre amis.

Place de la République Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 07 68

English :

As the year draws to a close, you’ll find mulled wine, craftsmen, Santa’s sleigh, trampoline, merry-go-round, coin-operated games, Santa’s letterboxes and other entertainment. It’s the perfect opportunity to spend a convivial moment with family and friends.

German :

Zum Jahresende gibt es Glühwein, Kunsthandwerker, den Schlitten des Weihnachtsmanns, ein Trampolin, ein Karussell, Münzspiele, Briefkästen des Weihnachtsmanns und Animationen. Die Gelegenheit, mit der Familie oder Freunden vorbeizukommen und einen gemütlichen Moment zu verbringen.

Italiano :

Per la fine dell’anno, troverete vin brulé, artigiani, la slitta di Babbo Natale, il trampolino, le giostre, i giochi a gettoni, le cassette delle lettere di Babbo Natale e tanta animazione. È un’ottima occasione per trascorrere del tempo di qualità con la famiglia e gli amici.

Espanol :

A medida que el año se acerca a su fin, encontrará vino caliente, artesanos, el trineo de Papá Noel, cama elástica, tiovivo, juegos que funcionan con monedas, buzones de Papá Noel y mucho entretenimiento. Es una gran oportunidad para pasar un rato agradable con la familia y los amigos.

L’événement Village de Noël Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes