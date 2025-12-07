Village de Noël: Le Conservatoire de Valence La Récré enchantée Valence

Village de Noël: Le Conservatoire de Valence

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’ensemble de cuivres du Conservatoire de Valence fait résonner un esprit de fête à travers ses créations.

La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

The Valence Conservatory brass ensemble’s creations resonate with a festive spirit.

German :

Das Blechbläserensemble des Konservatoriums von Valence lässt durch seine Kreationen einen festlichen Geist erklingen.

Italiano :

Le creazioni dell’ensemble di ottoni del Conservatorio di Valence risuonano di uno spirito festivo.

Espanol :

Las creaciones del conjunto de metales del Conservatorio de Valence resuenan con un espíritu festivo.

