Village de Noël: Le Conservatoire de Valence La Récré enchantée Valence

Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
L’ensemble de cuivres du Conservatoire de Valence fait résonner un esprit de fête à travers ses créations.
La Récré enchantée Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
The Valence Conservatory brass ensemble’s creations resonate with a festive spirit.
German :
Das Blechbläserensemble des Konservatoriums von Valence lässt durch seine Kreationen einen festlichen Geist erklingen.
Italiano :
Le creazioni dell’ensemble di ottoni del Conservatorio di Valence risuonano di uno spirito festivo.
Espanol :
Las creaciones del conjunto de metales del Conservatorio de Valence resuenan con un espíritu festivo.
